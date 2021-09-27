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Fenerbahçe'ye gözdağı veren Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki rakibi Oylmpiakos'un yıldızı Valbuena, Perşembe günü oynanacak maç öncesi eski takımına gözdağı verdi. Valbuena, Asteras maçından sonra, "Bugün iyi oynadık ve zafer kazandık. Şimdi sıra Fenerbahçe'de" yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, ligde oynadığuı Asteras maçını 2-0'lık skorla kazandı. Liderlik koltuğuna oturan Olympiakos'ta eski Fenerbahçeli Valbuena'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'ye gözdağı veren Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı

"SIRA FENERBAHÇE'DE"

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre; Valbuena, Asteras maçından sonra sıranın Fenerbahçe'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'ye gözdağı veren Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı

KADIKÖY'E GELECEK

Fenerbahçe ve Olympiakos arasındaki karşılaşma, Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe'ye gözdağı veren Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
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