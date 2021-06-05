Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan Toköz, İspanyol ekibi Celta ile anlaştı

Beşiktaş ile yeni sözleşme yapmayan Dorukhan Toköz'e İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo talip oldu. Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan 25 yaşındaki orta sahanın, EURO 2020 sonrasında İspanyol ekibine imzayı atacağı belirtildi. Başkan Çebi, "Oğlum derdin ne diye sordum, 'Avrupa istiyorum başkanım' dedi bana" ifadelerini kullanmıştı.

Transfer döneminin ana gündemlerinden biri olan ve Fenerbahçe ile adı geçen Dorukhan Toköz'ün yeni rotasının belli oldu. 25 yaşındaki orta saha, İspanya La Liga'da sezonu 8. sırada tamamlayan Celta Vigo ile büyük ölçüde el sıkıştı. Dorukhan Toköz'ün EURO 2020'nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN GELDİ

9 Temmuz 2018'de sadece 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'ın yolunu tutan ve sezonu çifte kupayla kapatan Dorukhan'ın sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona erecek.

"YALÇIN SAYESİNDE YÜKSELDİM"

Fenerbahçe için de adı geçen ancak Avrupa'da oynama hayali olması nedeniyle La Liga'nın istikrarlı ekiplerinden Celta Vigo'yu tercih eden Dorukhan, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde takımda başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, teknik direktör Sergen Yalçın sayesinde performansının arttığını söyledi. Futbol kariyerine yurt dışında devam edeceğini belirten Dorukhan Toköz, kendisine çok güvendiğini ve yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.