Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı Fenerbahçe, transferi konuşulan Vedat Muriqi hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Resmi bir açıklama yayınlayan kulüp, Kosovalı golcüye tekliflerin olduğunu fakat deneyimli futbolcunun 18 milyon euro bonservis bedeline Lazio'ya imza atmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündemin ana konusu da Vedat Muriqi oldu. Sarı lacivertliler, Lazio'ya gittiği söylenen oyuncu hakkında çıkan haberleri yalanladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Muriqi'e çeşitli kulüplerden teklif geldiği ifade edilirken İtalyan devinin oyuncuyu satın aldığı bilgisinin doğru olmadığı söylendi.

Açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyununbilgisine sunarız."

18 MİLYON EURO YAZILDI

Tartışmalar devam ederken Kosovalı golcünün Lazio'ya 18 milyon euro değerindeki bonservis bedeliyle transfer olduğu ve 5 yıllık sözleşme imzalandığı dile getirilmişti.