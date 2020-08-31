Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 22 milyon euro istiyor Fenerbahçe ile Lazio arasında 40 günü aşkın süredir devam eden Vedat Muriqi görüşmeleri, Fiorentina'nın araya girmesiyle yeniden hız kazandı. Sarı lacivertliler, isteğini 22 milyon euro olarak güncelledi. Lazio ise 19 milyon euroya kadar çıktı.

Lazio ile Fenerbahçe arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriqi görüşmeleriyle ilgili sıcak dakikalar yaşanıyor.

Fiorentina'nın devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin de Lazio'dan istediği rakam netleşti. Sky Sport Italia'nın haberine göre; Floransa ekibinin de devreye girmesiyle birlikte Lazio, bu transfere son noktayı koymak için daha fazla acele etmeye başladı. Lazio cephesi, Muriqi için Fenerbahçe'ye peşin 19 milyon euro önerdi. Fenerbahçe cephesi ise Lazio'dan 22 milyon euro istedi.

5 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Vedat Muriqi'nin ise Lazio ile anlaştığı ve Fenerbahçe'nin de anlaşması sonrası Roma'ya gideceği ve Lazio'ya 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A

Öte yandan, Rizespor'dan 3.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Muriqi'nin transfer karının yüzde 15'i Karadeniz ekibine transfer olacak.

SÜPER LİG'DE 112 MAÇ 37 GOL - 14 ASİST

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol 14 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

KOSOVA'DA DA PARLADI

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile Euro 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.