Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sezon başında Lazio'ya golcüsü Vedat Muriqi'yi satıp, gelen parayla kadro kuran Fenerbahçe, forvet transferlerinden beklediği katkıyı alamayınca tekrar eski yıldızına sarıldı. Sarı-Lacivertliler'in Samatta ve bir miktar para karşılığında teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Şans bulamayan ve performansı düşüşe geçen Vedat da Lazio'dan ayrılmayı düşünüyor. Oyuncuya ezeli rakip Galatasaray'ın da ilgisi var, ancak eldeki maliyetli forvetler, bu transferin ihtimalini zorluyor.

Geçen sezonun başında Vedat Muriqi için savaşa tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden aynı senaryoyu yaşayacak. Fenerbahçe'de yaptığı patlama sonrası büyük umutlarla İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü, beklentilerin altında kaldı. Lazio, Vedat'ın geleceği hakkında ikiye bölünmüş durumda. Ayrılmasını isteyenlerin sayısı ise daha fazla.

SAMATTA DA FENERBAHÇE'DE MUTSUZ

Fenerbahçe'nin, Vedat için Samatta ve bir miktar para karşılığında teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Tanzanyalı forvet, bu sezonki en büyük hüsranlardan oldu. Samatta da Fenerbahçe'de pek mutlu değil ve ayrılığa razı. Transferde en büyük söz sahibi ise kulüplerin aksine Vedat olacak. Oyuncu Lazio'dan ayrılmayı düşünüyor ama yeniden Türkiye'ye dönme konusunda fikri bilinmiyor.

GALATASARAY İHTİMALİ ZAYIF

Vedat'a Galatasaray'ın da bir ilgisi var ancak Sarı-Kırmızılılar'ın elinde Diagne, Falcao, Mohamed var. Falcao'nun mukavelesi devam ediyor, Diagne'nin kiralık oynadığı West Brom'un da satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı hakkında bilgi yok. Mostafa Mohamed'in de bonservisi için görüşmeler sürüyor. Ayrıca Babel de yüksek maliyetli diğer bir oyuncu. Bu etkenler ve Fenerbahçe taraftarıyla kısa sürede özdeşleşmesi sebebiyle Vedat'ın Galatasaray'a gelme ihtimali zayıf gözüküyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu
Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ali Palabıyık Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:19:37. #1.14#

title