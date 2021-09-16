Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları şifresiz kanalda mı? İşte cevabı - Haberler Spor
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları şifresiz kanalda mı? İşte cevabı

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Dün futbolseverler Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-Dortmund maçını Exxen'de takip etti. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları da dijital platform Exxen'de. Exxen platformuna abone olan kullanılar, internet üstünden müsabakaları seyredebiliyor.

Bu sezon UEFA organizasyonlarının yayın hakları Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu Exxen'de yayınlanıyor. Dijital platformları kullanmakta zorlanan futbolseverler, dün Beşiktaş'ın maçında çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bazı bölgelerde internet yüklenmelerinden dolayı yayında kopmaların olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları şifresiz kanalda mı? İşte cevabı

ABONE OLMAK GEREKİYOR

UEFA organizasyonlarındaki tüm müsabakalar Exxen'den yayınlanacak. Bu akşam Galatasaray'ın Lazio ve Fenerbahçe'nin Frankfurt'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma da dijital platform Exxen'de. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin bu platforma ücret karşılığında abone olması gerekiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları şifresiz kanalda mı? İşte cevabı

ÖNCE ASLAN SAHNE'DE

Temsilcilerimizden Galatasaray, 19.45'te Türk Telekom Arena'da İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda. Sarı-Lacivertliler'in Alman ekibi Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmada 22.00'de ilk düdük çalacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları şifresiz kanalda mı? İşte cevabı
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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Bir kuruş vermem acunun kanalına zaten Türk futbolu bitmiş başarı yok
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