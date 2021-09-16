Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları şifresiz kanalda mı? İşte cevabı

Bu sezon UEFA organizasyonlarının yayın hakları Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu Exxen'de yayınlanıyor. Dijital platformları kullanmakta zorlanan futbolseverler, dün Beşiktaş'ın maçında çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bazı bölgelerde internet yüklenmelerinden dolayı yayında kopmaların olduğu iddia edildi.

ABONE OLMAK GEREKİYOR

UEFA organizasyonlarındaki tüm müsabakalar Exxen'den yayınlanacak. Bu akşam Galatasaray'ın Lazio ve Fenerbahçe'nin Frankfurt'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma da dijital platform Exxen'de. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin bu platforma ücret karşılığında abone olması gerekiyor.

ÖNCE ASLAN SAHNE'DE

Temsilcilerimizden Galatasaray, 19.45'te Türk Telekom Arena'da İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda. Sarı-Lacivertliler'in Alman ekibi Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmada 22.00'de ilk düdük çalacak.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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