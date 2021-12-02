Fenerbahçe ve Galatasaray, 'Kadına şiddete son' diyerek derbi maçına çıkacak! İşte karşılaşmanın tarihi

Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol takımları, "Kadına şiddete son" diyerek 7 Aralık 2021 Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ilk derbi maçlarına çıkacak.

Konuya ilişkin iki kulüpten yapılan ortak açıklama şöyle:

"REDDEDİYORUZ"

"'Tavrımız net, duruşumuz bir; kadına şiddete son' diyoruz. Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak; 1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz. Kadınlara uygulanan her tür şiddeti, Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!

"BU MAÇIN TEK GALİBİ KADINLAR VE TÜRK SPORU OLACAK"

Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz. Bu maçın tek galibinin "Kadınlar ve Türk Sporu" olacağını biliyoruz!

KARŞILAŞMA 7 ARALIK'TA OYNANACAK

Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri Kadın Futbol Takımlarımız, bu amaç için 7 Aralık 2021 Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda ilk maçlarını yapacaklardır. İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacaktır."

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

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