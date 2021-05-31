Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi

Dünyanın en iyi kulüp logolarının seçildiği ankette Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 10'a girdi. İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı oylama sonucunda sarı-lacivertliler 5, siyah-beyazlılar ise 10. sırada kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Fas ekibi Raja Casablanca var.