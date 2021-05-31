Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi
Dünyanın en iyi kulüp logolarının seçildiği ankette Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 10'a girdi. İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı oylama sonucunda sarı-lacivertliler 5, siyah-beyazlılar ise 10. sırada kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Fas ekibi Raja Casablanca var.
İngiliz The Sun gazetesi, en iyi 10 kulüp logosunu oylamaya sundu. Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta listede kendine yer bulmayı başardı.
FAS EKİBİ LİSTENİN BAŞINDA
Fenerbahçe'nin aldığı 76 bin 400 oyla 5'inci, Beşiktaş'ın 34 bin 400 oyla 10'uncu sırada yer aldığı listenin başında Fas'tan Raja Casablanca kulübünün logosu yer alırken. Raja Casablanca'nın 3 milyon 500 bin oy aldığı belirtildi.
İşte The Sun'a göre dünyanın en güzel 10 kulüp logosu ve aldıkları oy sayısı:
- Raja Casablanca (Fas) 3milyon 500 bin
- Al Ahly (Mısır) 3 milyon
- Fluminense (Brezilya) 169 bin 200
- Real Madrid (İspanya) 134 bin 200
- Fenerbahçe (Türkiye) 76 bin 400
- Liverpool (İngiltere) 75 bin 900
- Barcelona (İspanya) 74 bin 900
- Colo-Colo (Şili) 66 bin 800
- CSKA (Rusya) 42 bin 900
- Beşiktaş (Türkiye) 34 bin 400