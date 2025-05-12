Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilgili vakfınca kurulan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi. Nisan 2016'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde; kuruluşu, yönetimi ve işleyişiyle ilgili çalıştay başladı. Öğrenci kabul etmeye başladığı ilk yıl Medicana Grubu'nca ₺100M yatırım yapıldı. Fenerbahçe Üniversitesi tıp fakültesi var mı?

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VAR MI?

Fenerbahçe Üniversitesi (FBÜ), Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilgili vakfınca kurulan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi.

Nisan 2016'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde; kuruluşu, yönetimi ve işleyişiyle ilgili çalıştay başladı. Öğrenci kabul etmeye başladığı ilk yıl Medicana Grubu'nca ₺100M yatırım yapıldı.Kampüs ağının güvenliği ve Nesnelerin İnterneti teknolojileri bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba ile gerçekleştirildi.[5] 2020'de TÜBİTAK ve TUSAŞ'ın iş birliğiyle yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi'ne katkı sağlamaya başladı. İletişim Fakültesi öğrencileri; Aralık 2019'da "Ne Çocuk Ne Ergen" sosyal sorumluluk projesini başlattı[6] ve Şubat 2020'de Uluslararası Çevre Vakfı'nın düzenlediği Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması'nda[7] birinci oldu. 2024 yılının başında, en az 60,000,000 $ ücret karşılığında, Ataşehir'de bulunan Novada AVM'nin satın alınarak ikinci yerleşke olarak kullanılacağı biliniyor.

Fenerbahçe Üniversitesi Fakülteleri:

Lisans

Eczacılık Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bilimleri Fakültesi Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Ön Lisans

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Lisans ve Ön Lisans