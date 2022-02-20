Fenerbahçe tribününde ilginç anlar! Güney Koreli amigolardan Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat - Haberler
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Fenerbahçe tribününde ilginç anlar! Güney Koreli amigolardan Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerdeki Güney Koreli taraftarlar dikkat çekti. Tribünde amigoluğa soyunan Güney Koreliler, Kuzey Kore aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Kim Min-Jae'yi desteklemek için tribünde bulunan Güney Koreli taraftarların amigoluk performansı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe tribününde ilginç anlar! Güney Koreli amigolardan Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat

GÜNEY KORELİ TARAFTARLARDAN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçe kale arkası tribününde amigoluğa soyunan Güney Koreli taraftarlar, Kuzey Kore aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Süper Lig, Hatayspor, Spor, Haberler

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