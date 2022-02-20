Fenerbahçe tribününde ilginç anlar! Güney Koreli amigolardan Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Kim Min-Jae'yi desteklemek için tribünde bulunan Güney Koreli taraftarların amigoluk performansı sosyal medyada gündem oldu.

GÜNEY KORELİ TARAFTARLARDAN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçe kale arkası tribününde amigoluğa soyunan Güney Koreli taraftarlar, Kuzey Kore aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.