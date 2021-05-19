Fenerbahçe transfer taarruzuna başladı! Ali Koç çok istediği ismi Fenerbahçe'ye kazandırıyor
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Fenerbahçe transfer taarruzuna başladı! Ali Koç çok istediği ismi Fenerbahçe'ye kazandırıyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geri sayım başladı. Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın sarı lacivertli takım ile anlaştığı iddia edildi.31 yaşındaki yıldızı eski hocası Abdullah Avcı da Trabzonspor kadrosuna katmak istese de Visca'nın İstanbul'da kalmak istediği ifade edildi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Fotomaç'ın iddiasına göre, geçtiğimiz dönemlerde Edin Visca'yı kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ONAY VERDİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon Euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı belirtildi.

Fenerbahçe transfer taarruzuna başladı! Ali Koç çok istediği ismi Fenerbahçe'ye kazandırıyor

EMRE BELÖZOĞLU DA KONUŞTU

Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da konuştuğu belirtiliyor. 2020-2021 sezonunda 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, 5 gol atıp 11 asist yaptı.

Fenerbahçe transfer taarruzuna başladı! Ali Koç çok istediği ismi Fenerbahçe'ye kazandırıyor
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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