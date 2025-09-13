Fenerbahçe Trabzonspor maçı saati değişecek mi, FB TS maçı öne alınacak mı?

Futbolseverlerin dört gözle beklediği bu büyük mücadelede, son transfer hamleleriyle kadrolarını güçlendiren iki ekip de ligdeki iddialarını pekiştirmek istiyor. Taraftarlar ise maçın tam olarak hangi gün ve saatte oynanacağını merakla araştırıyor. Öte yandan pazar akşamı oynanacak basketbol finalinin programla çakışması, Fenerbahçe– Trabzonspor karşılaşmasının öne alınması ihtimalini de gündeme getiriyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan dev mücadele, 14 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak. Her iki takım da hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken, futbolseverler bu önemli 90 dakikayı sabırsızlıkla bekliyor. Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmanın yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.

TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en heyecanla beklenen mücadelesi olan final karşılaşması, 14 Eylül Pazar günü yapılacak. Türkiye, finalde son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı bu dev maç saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ SAATİ DEĞİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın saatinin değişip değişmeyeceği konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler açıklandıkça güncel bilgiler paylaşılmaya devam edecek.