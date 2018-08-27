Fenerbahçe, Tottenham'ın Yıldızı Sissoko ile Anlaşma Sağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'nun transferinde sona geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Moussa Sissoko ve kulübü Tottenham ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanırken, transferin kısa süre içerisinde resmilik kazanması bekleniyor.
İngiliz basınında yer alan haberlerde de Fenerbahçe'nin Moussa Sissoko için bu yıl kiralık, gelecek yıl da 'zorunlu' satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğuna vurgu yapılmıştı.
Fransız orta saha oyuncusunun hafta arasında İstanbul'a gelip, Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
MOUSSA SİSSOKO KİMDİR?
29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi.
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biz Fenerbahçe liyiz, transfer, alış satış kulübü yönetenlerin işidir, bizler sadece takımı destekleriz, Fenerbahçe de bulunan herkes bizim için bu çatının altında olduğu için önemlidir, çok bilmek, işin uzmanı olmak bizim işimiz değildir, çünkü, taraftar demek, koşulsuz seven destekleyen demektirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun iyi transfer.. Adamlar 31 32 yaşında vidal i alıyor sıkıntı olmuyor fener alınca sıkıntı oluyor.. İyi adamsa yaşına bakma kaliteye bak vereceği katkıyı bakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Napalım ucuza ne varsa alıyoz bşz para kazanamayalımmı. Seneye koç fabrikasındaki işçilerden alırız daha ucuza gelir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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genç futbolcu alın sistemi oturtun.slimani ayew sisokko bunlari niye aliyorsunuzCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır