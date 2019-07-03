Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk idmanını gerçekleştirdi (Ek bilgilerle)

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen Fenerbahçe, ilk idmanını gerçekleştirdi. Yeni transfer Max Kruse de idmanın tamamında sahada yer aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan antrenman, saat 18.30'da start aldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Minyatür kale ile süren çalışma taktik çalışma ile son buldu.

Öte yandan U19 ekibi de A takımdan ayrı olarak çalışma gerçekleştirdi.

MAX KRUSE KAMPTA

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelerek takıma dahil olan Max Kruse, Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı. Tesisleri gezen Max Kruse, daha sonrasında takımla birlikte antrenmanın tamamında çalıştı.

Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal; Diego Reyes, Carlos Kameni ve sözleşmesi son bulan Volkan Demirel'i kamp kadrosuna dahil etmedi.

6 FUTBOLCU SONRA KATILACAK

Sarı lacivertli ekipte 6 futbolcu takımın yeni sezon çalışmalarına sonradan dahil olacak. Emre Belözoğlu, Eljif Elmas ve Miha Zajc 10 Temmuz'da; Hasan Ali Kaldırım 12 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki çalışmalara katılacakken, Mauricio Isla ile Nabil Dirar, 21-27 Temmuz tarihleri arasında takıma dahil olacak.

Sarı lacivertli ekipte şu isimler kamp kadrosuna alındı: Harun Tekin, Berke Özer, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Burak Albayrak, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Victor Moses, Barış Alıcı, Muhammed Gümüşkaya, Max Kruse, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Kaynak: DHA