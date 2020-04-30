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Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım

Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
30.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:07

Adı Fenerbahçe teknik heyetiyle anılan sarı lacivertli kulübün takım kaptanı Emre Belözoğlu konuyla ilgili, "Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, adının sürekli olarak teknik heyetle anılması ile ilgili Fanatik Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübün teknik heyetinde veya herhangi bir bölümünde görev almanın kendisi için büyük onur olduğunu belirten 39 yaşındaki futbolcu, "Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe'ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum" dedi.

"KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Lig yarışını da değerlendiren tecrübeli kaptan, "Süper Lig beklentilerimizin dışında gelişti, şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise Türkiye Kupası. Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

Pazartesi günü idmanlara başlayacaklarını kaydeden Emre, "Salgında eğri aşağıya doğru inmeye başladı. Bu önemli gelişme. Beşiktaş ve bazı takımlar gruplar halinde saha çalışmalarına başladı. Biz de pazartesi gününden itibaren kontrollü bir şekilde saha çalışmalarına başlayacağız" yorumunu yaptı.

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