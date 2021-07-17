Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti

Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira takımdan gönderilecek futbolcuları belirledi. Portekizli hoca, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti. Buna göre Lemos, Zanka, Ademi, Dirar ve Perotti yeni sezonda takımda olmayacak.