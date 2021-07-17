Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti

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Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira takımdan gönderilecek futbolcuları belirledi. Portekizli hoca, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti. Buna göre Lemos, Zanka, Ademi, Dirar ve Perotti yeni sezonda takımda olmayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi. 22 Temmuz'da Slovenya'da ikinci etap kampına başlayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği isimler netleşmeye başladı. Portekizli hoca, 5 yabancı futbolcunun gönderilmesini istedi.

ZAJC VE TISSERAND'IN DURUMU BELİRSİZ

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de transfer işini yürütenler, mesaisini takımdan ayrılacak oyunculara harcıyor. 5-6 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Vitor Pereira, Zanka, Lemos, Ademi, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Zajc konusu net değil. Tisserand belirsiz. Slovenya kampı öncesi birkaç ismin dışarıda kalacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti
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