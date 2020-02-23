Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti.
23.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından...
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