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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti.

23.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:44

Teknik Direktörü , 'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından...
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