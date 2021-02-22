Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu

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Fenerbahçe dün gece Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Kadıköy'de bu sezon 6. kez kaybetti. En son 1990/91 sezonunda evinde 6 resmi maçı da kaybeden sarı-lacivertlilerde Erol Bulut ve ekibi bu rekora ortak oldu.

Sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendirerek ligde fırtınalar estirmeyi planlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Dün akşam Ülker Stadyumu'nda Göztepe'ye 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler bu sezon evinde 6. kez mağlup olarak Kadıköy'de yenilme rekorunu tekrarladı.

Fenerbahçe en son 1990/91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Sarı-lacivertliler için bir zamanlar adeta "kale" olan Kadıköy'de, son iki sezonda hemen hemen tüm unvanlar kaybedildi. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987/88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.

LİG TARİHİNDE İLK KEZ ÜST ÜSTE YENİLDİ

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi.

GÖZTEPE 21 YIL SONRA KAZANDI

Göztepe bu hafta aldığı galibiyet ile Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra yendi. En son 2000 yılında İzmir ekibi Kadıköy'de 3-2 kazanmıştı.

30 YIL SONRA İLK KEZ AYNI SEZONDA YENİLDİ

Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti. Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti.

GALATASARAY ÜST ÜSTE İKİ KEZ GALİBİYET ALDI

Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87, 1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DA KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozdu. Geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti.