Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu

22.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:34

Fenerbahçe dün gece Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Kadıköy'de bu sezon 6. kez kaybetti. En son 1990/91 sezonunda evinde 6 resmi maçı da kaybeden sarı-lacivertlilerde Erol Bulut ve ekibi bu rekora ortak oldu.

Sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendirerek ligde fırtınalar estirmeyi planlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Dün akşam Ülker Stadyumu'nda Göztepe'ye 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler bu sezon evinde 6. kez mağlup olarak Kadıköy'de yenilme rekorunu tekrarladı.

Fenerbahçe en son 1990/91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Sarı-lacivertliler için bir zamanlar adeta "kale" olan Kadıköy'de, son iki sezonda hemen hemen tüm unvanlar kaybedildi. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987/88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.

LİG TARİHİNDE İLK KEZ ÜST ÜSTE YENİLDİ

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu

GÖZTEPE 21 YIL SONRA KAZANDI

Göztepe bu hafta aldığı galibiyet ile Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra yendi. En son 2000 yılında İzmir ekibi Kadıköy'de 3-2 kazanmıştı.

30 YIL SONRA İLK KEZ AYNI SEZONDA YENİLDİ

Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti. Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu

GALATASARAY ÜST ÜSTE İKİ KEZ GALİBİYET ALDI

Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87, 1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DA KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozdu. Geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu
Haber Yorumları (4)
MEMET33: BALON MESUT OLDUKÇA DAHA ÇOK MAÇ KAYBEDERSİNİZ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
METİN: fenev aykutu göndererek hayatının hatasını yaptı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEKİR: Fenere cart Fenere curt??
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Kadir Topbaş Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İran Kaza Adana Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:02:09. #1.16#
title