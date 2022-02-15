Fenerbahçe tarihinde benzeri yok! Ali Koç sezon sonunda acı ilki yaşayabilir

Fenerbahçe'de tarihi bir seçimle Aziz Yıldırım'ı deviren Ali Koç, 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturmuştu. O günden bu yana özellikle futbolda hiçbir sportif başarısı bulunmayan Koç, sarı-lacivertlilerin elinde bulundurduğu birçok üstünlüğü kaybetmesine de şahit oldu. Bu sezon da şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de Ali Koç bir ilki daha yaşayabilir.

20 YILLIK SERİ ALİ KOÇ DÖNEMİNDE BOZULDU

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray 20 yıl aranın ardından Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmeyi başardı. 2018 yılının aralık ayında Fenerbahçe tarihinde ilk kez ligin ilk yarısını düşme hattında tamamladı. Birçok takıma yıllardır Kadıköy'ü kabusa çeviren Sarı-lacivertliler, evinde kayıpları oynadı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sezon sonunda farklı bir alanda daha tatsız bir mirasın daha sahibi olacak gibi görünüyor.

ALİ KOÇ BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

Geldiği ilk sezon Galatasaray'ın, sonraki sezonlar Başakşehir ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gören Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda dört farklı takımın şampiyonluğunu gören ilk başkan olacak.

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