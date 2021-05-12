Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler
Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a kaybederek tarihi bir fırsatı kaçırdı. Beşiktaş'ın kaybettiği gecede sarı-lacivertliler kazanmış olsaydı son haftaya lider girecekti. Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Emre Belözoğlu ve Ali Koç'a büyük tepki gösterdi.
Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Son haftaya lider girme fırsatını elinin tersiyle iten sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç'a büyük tepki var.
TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Fenerbahçe taraftarları, takımlarının liderliği kazanacağı karşılaşmada ortaya koyduğu futbol karşısında adeta çılgına döndü. Sosyal medyada Emre Belözoğlu ve Ali Koç'a yönelik ağır eleştirilerde bulunulurken sarı-lacivertlilerin bir kısmı da ikiliyi istifaya davet etti.