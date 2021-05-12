Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler

Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a kaybederek tarihi bir fırsatı kaçırdı. Beşiktaş'ın kaybettiği gecede sarı-lacivertliler kazanmış olsaydı son haftaya lider girecekti. Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Emre Belözoğlu ve Ali Koç'a büyük tepki gösterdi.