Fenerbahçe taraftarından Helsinki maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken tribünlerdeki protesto dikkat çekti. Taraftarlar son zamanlarda Türkiye'de tartışma konusu olan mülteci sorununa ilişkin, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı. Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Beşiktaş'ta da tribünler benzer bir protestoya imza atmıştı.