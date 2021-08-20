Fenerbahçe taraftarından Helsinki maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz
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Fenerbahçe taraftarından Helsinki maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken tribünlerdeki protesto dikkat çekti. Taraftarlar son zamanlarda Türkiye'de tartışma konusu olan mülteci sorununa ilişkin, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı. Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Beşiktaş'ta da tribünler benzer bir protestoya imza atmıştı.

Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yle karşılaştı. Sarı-lacivertliler genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ülker Stadı'nı dolduran sınırlı sayıda taraftarın tribünlerdeki protestosu ise dikkat çekti.

MAÇIN SON DAKİKALARINA DAMGA VURAN SLOGAN

Kadıköy'de Ülker Stadı'nı dolduran Fenerbahçe taraftarı son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan mülteci sorununa ilişkin protestoda bulundu. Helsinki maçının son dakikalarında tribünler, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı.

Fenerbahçe taraftarından Helsinki maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz
Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti
Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
Ali Gülhan
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Fenerbahçe taraftarından Helsinki maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz - Haberler Spor
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