Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
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Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37.haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesinde VAR operatörü hakkında sert bir açıklama yaptı. Sarı-Lacivertliler'den, "Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir" şeklinde paylaşım geldi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında görevlendirilen VAR operatörü için tepki gösterdi. Sarı-Lacivertliler daha önce de benzer bir açıklama yapmış ve TFF, Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Futbol Takımımızın, Süper Ligin 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça atanan VAR operatörü hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Geçmiş haftalarda, Takımımızın oynadığı Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir.

Bu tartışmalı isme ilişkin TFF'ye yaptığımız açık çağrı sonrası bu konuda TFF tarafından hiçbir iç soruşturma yapılmaksızın adli mercilere iletilmiş, o mecrada henüz müspet/menfi bir sonuç olmamasına rağmen bu şahıs bugün tekrar maçımıza atanmıştır.

Bu maçta yine tartışmalı bir VAR prosedürü yaşanma ve ligin kaderinin etkilenmesi ihtimali dikkate alınmaksızın yapılan bu atamanın açıklaması; en iyi ihtimalle bir hata ile daha korkutucu ihtimal ile ise bir kasıtla gerçekleştirilmiş olma olasılığıdır.

Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir."

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