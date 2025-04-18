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Fenerbahçe stadyum ismi Chobani mi olacak?

Fenerbahçe stadyum ismi Chobani mi olacak?
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de yöneticiler ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile el sıkıştı. Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu şirket stadyum isim hakkı için yıllık 20 milyon euro ödeyecek. Peki, Fenerbahçe stadyum ismi Chobani mi olacak?

Fenerbahçe, Amerikan yoğurt şirketi Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı için anlaşma yaptı. Bu anlaşma uyarınca, Fenerbahçe'ye yıllık 20 milyon euro ödenecek. Koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya'ya bu büyük destekle gelir sağlayacak. Anlaşmanın detayları ve resmi duyurusu çok yakında yapılacak. Fenerbahçe stadyum ismi Chobani mi olacak?

FENERBAHÇE STADYUM İSMİ CHOBANİ Mİ OLACAK?

Fenerbahçe, Amerikan yoğurt şirketi Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı için anlaşma yaptı. Bu anlaşma uyarınca, Fenerbahçe'ye yıllık 20 milyon euro ödenecek. Koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya'ya bu büyük destekle gelir sağlayacak. Anlaşmanın detayları ve resmi duyurusu çok yakında yapılacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile stat isim hakkı için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya göre, koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya'ya yıllık 20 milyon euro civarı bir para ödeyecek.

Ulukaya ile Fenerbahçeli yöneticiler arasındaki anlaşma imza aşamasına geldi. Detaylarla ilgili çalışmaların sona ermesinin ardından sponsorluk anlaşmasının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Fenerbahçe Adidas'la da 8 milyon euroya forma sponsorluk anlaşmasına varmıştı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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