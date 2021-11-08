Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı

Fenerbahçe kötü gidişatı bir türlü durduramıyor. Süper Lig'de son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde taraftarlar son oynanan Kayserispor maçının ardından yönetimi istifaya çağırdı.

"MEĞER NE BOŞ HEVESLERE KAPILMIŞIZ"

Kayseri maçının ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, "Ali Koç buraya, hesap ver taraftara" şeklinde sloganlar atarken, Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar söyledi. Taraftar grupları arasında paylaşılan son fotoğraflar ise sarı-lacivertlilerin tepkisinin aynı şiddette sürdüğünü gözler önüne serdi. Taraftarlar gece saatlerinde Ülker Stadı'nın çevresine "Meğer ne boş heveslere kapılmışız" yazılı pankartlar astı.

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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