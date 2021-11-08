Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı - Haberler Spor
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Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Kayserispor beraberliğinin ardından yönetimi istifaya çağıran Fenerbahçe taraftarı, gece saatlerinde Ülker Stadı çevresine "Meğer ne boş heveslere kapılmışız" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar astı. Taraftar grupları arasında paylaşılan pankartın asılı olduğu yerlerin fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe kötü gidişatı bir türlü durduramıyor. Süper Lig'de son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde taraftarlar son oynanan Kayserispor maçının ardından yönetimi istifaya çağırdı.

"MEĞER NE BOŞ HEVESLERE KAPILMIŞIZ"

Kayseri maçının ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, "Ali Koç buraya, hesap ver taraftara" şeklinde sloganlar atarken, Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar söyledi. Taraftar grupları arasında paylaşılan son fotoğraflar ise sarı-lacivertlilerin tepkisinin aynı şiddette sürdüğünü gözler önüne serdi. Taraftarlar gece saatlerinde Ülker Stadı'nın çevresine "Meğer ne boş heveslere kapılmışız" yazılı pankartlar astı.

Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı

Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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