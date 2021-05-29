Fenerbahçe Stadı'nda intihar girişimi! Başarısızlıktan bıkan ünlü amigo çatıya çıktı

Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu'nun karşısındaki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu. Rambo Okan, 8 yıldır şampiyon olunamaması ve başarısızlıklardan bıktığını söyleyerek atlamak istedi. Olay yerine gelen kulüp yöneticisi Sertaç Komşuoğlu, intiharı engellemek için uzun uğraş verdi. Komşuoğlu'nun, "Bu sezon kesin şampiyon olacağız" sözü sonrası Rambo Okan çatıdan indi.