Fenerbahçe Stadı'nda intihar girişimi! Başarısızlıktan bıkan ünlü amigo çatıya çıktı
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Fenerbahçe Stadı'nda intihar girişimi! Başarısızlıktan bıkan ünlü amigo çatıya çıktı

Fenerbahçe Stadı'nda intihar girişimi! Başarısızlıktan bıkan ünlü amigo çatıya çıktı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu'nun karşısındaki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu. Rambo Okan, 8 yıldır şampiyon olunamaması ve başarısızlıklardan bıktığını söyleyerek atlamak istedi. Olay yerine gelen kulüp yöneticisi Sertaç Komşuoğlu, intiharı engellemek için uzun uğraş verdi. Komşuoğlu'nun, "Bu sezon kesin şampiyon olacağız" sözü sonrası Rambo Okan çatıdan indi.

Kadıköy'de kısıtlama günü korkutan intihar girişimi. Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı, takımın 8 yıldır şampiyon olamamasına isyan edip stadın karşısındaki binanın çatısından kendisini aşağıya atmaya çalıştı. Sağlık ekipleri ve polis, koyu taraftarı girişiminden döndüremedi. Olay yerine gelen yönetici Sertaç Komşuoğlu, Rambo Okan'ı aşağı indirmek için uzun uğraş verdi.

Fenerbahçe Stadı'nda intihar girişimi! Başarısızlıklardan bıkan taraftar çatıya çıktı

TEK BİR SÖZ YETTİ

Sertaç Komşuoğlu, "Rambo bu sene kesin şampiyon olacağız" diyerek taraftarı ikna etti. Rambo Okan, sonrasında çatıdan aşağıya indi ve tedavisi yapıldı.

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