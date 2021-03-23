Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor

23.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:51

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde kendisine verilen son şansı da kullanamayarak sahadan galibiyetle ayrılamadı. Yönetimin büyük bölümü genç çalıştırıcıyla yolların ayrılması yönünde görüş belirtti. İçerideki tüm baskılara rağmen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Bulut'un arkasında durduğu ve onunla yola devam edilmesini istediği öğrenildi.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kendisini yeniden güçlü konuma getirecek kritik Beşiktaş maçından da istediğini alamadı. Lider Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, rakibine yaklaşma fırsatını kaçırdı. Derbi beraberliği sonrası yöneticilerin çoğunun, Bulut'la yolların bir an önce ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Ancak dünkü toplantıdan bir karar çıkmadığı kaydedildi.

ALİ KOÇ HESAP SORACAK

Ali Koç, bu hafta sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Başkan Koç, alınan kötü sonuçların ve birçok futbolcunun formunun düşmesinin nedenlerini soracak, ayrıca kalan 10 haftayla ilgili planlamayı isteyecek. Belözoğlu ve Bulut, detaylı bir rapor hazırlayarak başkana sunacak. Ali Koç da kararını bu görüşme ve sunulacak raporu inceledikten sonra verecek.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor

GELECEĞİ BU HAFTA NETLİK KAZANACAK

Emre Belözoğlu'nun, her şeye rağmen Erol Bulut ile yola devam edilmesinden yana olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun, şu anda yapılacak bir değişimin kalan haftalar için takıma bir fayda sağlamayacağı yönündeki fikrinin değişmediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut'un geleceği, bu hafta netlik kazanacak.

(FANATİK)

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor
Haber Yorumları (5)
NAZMİ: İSTER TABİ KUZU GİBİ HER DENİLENI YAPIYOR EROL, HEPSİ İSTİFA,
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FEYLEZOF: ben gs liyim ama fener emreyi kovarsa (denize de dökebilir) aha buraya yazıyorum feneri destekleyeceğim
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DRJ: fenerbahçeyi seven bir beşiktaşlıyım emre nin egosu fenerbahçeden büyük mü ?
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