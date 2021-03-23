Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde kendisine verilen son şansı da kullanamayarak sahadan galibiyetle ayrılamadı. Yönetimin büyük bölümü genç çalıştırıcıyla yolların ayrılması yönünde görüş belirtti. İçerideki tüm baskılara rağmen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Bulut'un arkasında durduğu ve onunla yola devam edilmesini istediği öğrenildi.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kendisini yeniden güçlü konuma getirecek kritik Beşiktaş maçından da istediğini alamadı. Lider Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, rakibine yaklaşma fırsatını kaçırdı. Derbi beraberliği sonrası yöneticilerin çoğunun, Bulut'la yolların bir an önce ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Ancak dünkü toplantıdan bir karar çıkmadığı kaydedildi.

ALİ KOÇ HESAP SORACAK

Ali Koç, bu hafta sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Başkan Koç, alınan kötü sonuçların ve birçok futbolcunun formunun düşmesinin nedenlerini soracak, ayrıca kalan 10 haftayla ilgili planlamayı isteyecek. Belözoğlu ve Bulut, detaylı bir rapor hazırlayarak başkana sunacak. Ali Koç da kararını bu görüşme ve sunulacak raporu inceledikten sonra verecek.

GELECEĞİ BU HAFTA NETLİK KAZANACAK

Emre Belözoğlu'nun, her şeye rağmen Erol Bulut ile yola devam edilmesinden yana olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun, şu anda yapılacak bir değişimin kalan haftalar için takıma bir fayda sağlamayacağı yönündeki fikrinin değişmediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut'un geleceği, bu hafta netlik kazanacak.

(FANATİK)