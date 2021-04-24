Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'un aylık ödemelerini aksatırsa 18 milyon TL ödeyecek
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Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'un aylık ödemelerini aksatırsa 18 milyon TL ödeyecek

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Sözleşmesi tek taraflı feshedilen teknik direktör Erol Bulut'a yeni bir takım bulana kadar aylık 150 bin euro ödeneceği iddia edildi. Erol Bulut, gelecek sezonun sonuna kadar bir takım çalıştırmazsa Fenerbahçe'den toplamda 1.8 milyon euro (18 milyon TL) alacak. Bulut, Fenerbahçe'nin aylık ödemeleri yapmaması halinde Abdullah Avcı gibi paranın tamamını almak için TFF'ye başvurabilir

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'da yaşadığı sorunu Fenerbahçe de Erol Bulut'ta yaşıyor. Sarı-Lacivertliler'in, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'a bir takımın başına geçene kadar aylık 150 bin euro ödeyeceği iddia edildi. Fotospor'un haberine göre, Erol Bulut gelecek sezon sonuna kadar bir takım çalışmazsa Fenerbahçe'den toplamda 1.8 milyon euro alacak.

Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'un aylık ödemelerini aksatırsa 18 milyon TL ödeyecek

AVCI'DAKİ SORUNUN AYNISI

Geçen sezon benzer bir şekilde Beşiktaş yönetimi de Abdullah Avcı'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yönetimle anlaşamayan Avcı, konuyu TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımış ve Siyah-Beyazlı kulübün 17.3 milyon TL ödemesine karar verilmişti.

BULUT'UN KARNESİ ZAYIF

Sezon başında göreve getirilen Teknik Direktör Erol Bulut, görevine son verildiği 31 hafta sonunda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 59 puan topladı. Ligde o tarihte üçüncü sırada yer alan sarı lacivertliler, bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan, ikinci sıradaki Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde bulunuyordu. Sarı lacivertliler Erol Bulut yönetiminde, Türkiye Kupası'na ise Çeyrek Final'de Başakşehir'e yenilerek veda etmişti.

Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'un aylık ödemelerini aksatırsa 18 milyon TL ödeyecek
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