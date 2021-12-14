Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına fena patladı - Haberler Spor
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Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına fena patladı

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Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Gaziantep deplasmanında 3 puan bırakan Fenerbahçe büyük fırsat tepti. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kaybettiği maç sonrası soyunma odasında Mesut Özil fırtınası yaşandı. Dünyaca ünlü yıldız takım arkadaşlarına sert çıkarken, "Bu kadar bireysel hata yapamayız, yapmamalıyız, içinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor." dedi.

Gaziantep FK mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma gündem oldu.

"BU KADAR BİREYSEL HATA YAPAMAYIZ"

Soyunma odasında yaşananları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe'de maçın ardından Mesut Özil çok sinirliydi. Hakeme de sinirliydi ancak soyunma odasında takım arkadaşlarına daha çok sinirlendi. Özil arkadaşlarına, 'Bu kadar bireysel hata yapamayız, yapmamalıyız, içinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor' dedi." ifadelerini kullandı. Ayrıca Kul, Mesut Özil'in arkadaşlarını suçlar bir görüntü vermediğini kendisini de katarak bireysel hatalardan dert yandığını ifade etti.

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