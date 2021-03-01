Fenerbahçe sosyal medya hesabının Luiz Gustavo paylaşımı binlerce beğeni aldı
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Fenerbahçe sosyal medya hesabının Luiz Gustavo paylaşımı binlerce beğeni aldı

01.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:22

Fenerbahçe'de yokluğu en fazla hissedilen isimlerin başında gelen Luiz Gustavo'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli takımın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe sosyal medya hesabı da Gustavo'nun antrenmandan görüntüsünü "Admin Gustavo paylaş!" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi ve takım için çok kritik bir öneme sahip olan Luiz Gustavo, sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başladı.

FENERBAHÇE TWITTER HESABI PAYLAŞTI

Fenerbahçe, Twitter hesabından Gustavo'nun antrenmanda olduğunu duyururken ''Admin Gustavo paylaş!'' sözlerini kullandı. Kısa süre içinde paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından 65 binden fazla kez beğenildi.

Fenerbahçe sosyal medya hesabının Luiz Gustavo paylaşımı binlerce beğeni aldı
Fenerbahçe sosyal medya hesabının Luiz Gustavo paylaşımı binlerce beğeni aldı
Haber Yorumları (2)
RUMENYALI: Sporun; insan ruhsal yapısında yarattığı olumlu etkinin en iyi örneklerinden birisin.
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PAPİ ÇULO: İYİ FURBOLCU ALLAH VAR AMA TİPİ ARİZONA KERTENKELESİNE BENZİYOR.
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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