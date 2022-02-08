Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı
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Antalyaspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 senelik sözleşme imzalarken bir sonraki satıştan sarı-lacivertli kulübe yüzde 50 pay verecek.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş, Antalyaspor'da. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala imzalar atılırken 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine dair detaylar da belli oldu.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
DHA'nın haberine göre Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalya ekibinin oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.
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