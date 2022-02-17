Fenerbahçe - Slavia Prag canlı izle! 17 Şubat Perşembe Fenerbahçe - Slavia Prag maçı Exxen canlı izle! Maç Exxen'de mi olacak?
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UEFA Konferans Ligi son 32 maçları bugün başladı. Bugünkü maçlardan birisi de Fenerbahçe - Slavia Prag maçı oldu. Maçta ilk yarı devam ederken futbol severler, Fenerbahçe - Slavia Prag canlı izle! 17 Şubat Perşembe Fenerbahçe - Slavia Prag maçı Exxen canlı izle! Maç Exxen'de mi olacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 karşılaşmalarının diğer ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fenerbahçe - Slavia Prag maçı oldu. Peki Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe - Slavia Prag canlı izle! UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG CANLI İZLE
Fenerbahçe:
Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia
Slavia Prag:
Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka