Fenerbahçe - Slavia Prag canlı izle! 17 Şubat Perşembe Fenerbahçe - Slavia Prag maçı Exxen canlı izle! Maç Exxen'de mi olacak?

2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 karşılaşmalarının diğer ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fenerbahçe - Slavia Prag maçı oldu. Peki Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe - Slavia Prag canlı izle! UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG CANLI İZLE!

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG CANLI İZLE

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG İLK 11

Fenerbahçe:

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag:

Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka

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