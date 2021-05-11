Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
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Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kadıköy'e puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kadıköy'e puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçtan önce herkesin kendine göre yorumlar yaptığını hatırlattı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk, kendilerinin ise 5.'lik hedefi olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Buraya puan ya da puanlar için geldik. Amacımız buradan en kötü puan almaktı ama hedefimiz galibiyetti. Bir deplasman takımı Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynarsa öyle oynayama çalıştık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Hem kendilerinin hem de Fenerbahçe'nin güzel pozisyonlar yakaladığını anlatan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oynadık, oyunu çirkinleştirecek hiçbir şey yapmadık. Fenerbahçe'de ikinci yarı risk aldı. Bizim açımızdan önemli bir maçtı. Maç öncesi Hatay bizden öndeydi. Onları da yakaladık. Kalan tek amacımız son maçı kazanıp ligi 5.sırada bitirmek. Takımımla gurur duyuyorum.

Hepsinde yorgunluk, bıkkınlık var. En çok maç oynayan takımlardan biriyiz. Büyük özveride bulundular. Güzel bir seri başlattık. Zor durumdan buralara kadar geldik."

Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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