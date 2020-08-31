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Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi

Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'nun kiralık transferi için son aşamaya geldi. Sarı lacivertlilerin, 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusunun maaşınının tamamını ödemeyi kabul ettiği vurgulandı.

31.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:15

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde 12. transferini gerçekleştirmeye hazırlanan sarı lacivertli ekip, Bordeaux forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Samuel Kalu için görüşmeler son aşamaya geldi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, yıllk kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun, maaşının tamamını ödemeyi teklif etti.

SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK

Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı.

BORDEAUX, 8.5 MİLYON EURO'YA ALDI

Bordeaux, Samuel Kalu'yu 2018 yazında KAA Gent'ten 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

1 GOL VE 1 ASİSTLE OYNADI

Geçen sezon Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, 1360 dakika süre alırken; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
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