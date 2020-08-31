Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'nun kiralık transferi için son aşamaya geldi. Sarı lacivertlilerin, 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusunun maaşınının tamamını ödemeyi kabul ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde 12. transferini gerçekleştirmeye hazırlanan sarı lacivertli ekip, Bordeaux forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Samuel Kalu için görüşmeler son aşamaya geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, yıllk kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun, maaşının tamamını ödemeyi teklif etti. SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı. BORDEAUX, 8.5 MİLYON EURO'YA ALDI Bordeaux, Samuel Kalu'yu 2018 yazında KAA Gent'ten 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 1 GOL VE 1 ASİSTLE OYNADI Geçen sezon Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, 1360 dakika süre alırken; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.