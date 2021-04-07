Fenerbahçe, şampiyonluk kanıtlarının TFF'ye gönderildiğini açıkladı

Fenerbahçe, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili yaptığı başvuruya ek olarak resmi belgeleri TFF'ye ilettiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kulübümüz, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF'ye iletmiştir.