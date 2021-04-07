Fenerbahçe, şampiyonluk kanıtlarının TFF'ye gönderildiğini açıkladı
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Fenerbahçe, şampiyonluk kanıtlarının TFF'ye gönderildiğini açıkladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili yaptığı başvuruya ek olarak resmi belgeleri TFF'ye ilettiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kulübümüz, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF'ye iletmiştir.

Fenerbahçe, 28 şampiyonluğun peşini bırakmıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile söz düellosunun ardından Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk belgelerinin TFF'ye gönderildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den şu açıklama yapıldı:

"Söz konusu belgeler arasında;

Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Tüzüğü

TFF'nin Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı imzasıyla FIFA'ya üye olurken kabul ettiği tüzük (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

1924 Türkiye Futbol Birinciliği Nizamnamesi (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılacak sporcuların yol masraflarının yarı yarıya azaltılmasına dair belge (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

Cumhuriyetimizin ilk dönemindeki spor teşkilatlanmasının Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ve dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün fahri başkanlığında organize olduğuna dair belge (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

TFF'nin resmi sitesinde ilk Türkiye Şampiyonu'nun Harbiye olduğu ve ilk deplasmanlı ligin Milli Küme olduğuna dair ifadelerin olduğu sayfa yer almaktadır.

Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak; Milli Küme'nin 'Türkiye geneli' olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa ve Galatasaray resmi web sitesinde Ankara Demirspor 1947'deki şampiyonluğunun 'Türkiye Şampiyonluğu' olarak nitelendiği sayfa TFF'ye sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız,

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe, şampiyonluk kanıtlarının TFF'ye gönderildiğini açıkladı
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