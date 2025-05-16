Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, eleme oynayacak mı?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, eleme oynayacak mı?
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Son haftalara girilen Süper Lig'de şu anda ikinci sırada bulunan ve yine ikinci olması neredeyse kesin olan Fenerbahçe'yi zorlu ve biraz da şans isteyen bir süreç bekliyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, eleme oynayacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Ancak sarı-lacivertliler bu turda seribaşı olamazsa, oldukça zorlu rakiplerle karşılaşabilir. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Rangers, Feyenoord, Club Brugge, Benfica, Sporting Lizbon, Lille ve Marsilya gibi güçlü takımlar bulunuyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, eleme oynayacak mı?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR MU?

Eğer Galatasaray, ligde şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İkinci sarı lacivertliler ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Eğer bu aşamayı geçerse üçüncü ön elemede seribaşı olmaması durumunda dev kulüplerle karşılaşacak.

Temsilcimizin 3. ön elemede seribaşı olabilmesi için 4 ayrı ligde dört senaryodan en azından üçünün gerçekleşmesi gerekiyor. O da Fransa'da Lille 4. olmayacak, Hollanda'da Utrecht ligi üçüncü bitirmeyecek, Belçika'da Club Brugge ikinci sırada yer almayacak ve Avusturya'da da Salzburg'un ikinci olmama durumu.

Bu ihtimallerden üçü olursa Fenerbahçe, üçüncü ön elemede seribaşı olacak. Eğer olamazsa da Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting ile Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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