Fenerbahçe, Avusturya Ligi takımlarından Austria Wien'in Blau Weiss karşısında 90+2'de yediği gol sonrasında yıkıldı. Maç 2-2 bitmesiyle birlikte Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seri başı olma şansını kaybetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kurasına 2.torbadan mı katılacak?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINA 2.TORBADAN MI KATILACAK?

Dün oynanan maçta Blau Weiss karşısında 90. dakikada gol bularak 2-1 öne geçen Austria Wien, 90+2'de gol yedi ve maç 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla 3. sırada kalan Wien, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Austria Wien'in Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde temsilcimiz Fenerbahçe seri başı olma fırsatı yaşayacaktı.

Bu sonuçla seri başı olmayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;

1. Benfica

2. Rangers

3. Club Brugge / Salzburg