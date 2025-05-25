Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kurasına 2.torbadan mı katılacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kurasına 2.torbadan mı katılacak?
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Avusturya Ligi'nde oynanan Austria Wien - Blau Weiss karşılaşmasında Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. 2-2 sona eren maçın ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olma şansı ortadan kalktı. Peki,Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kurasına 2.torbadan mı katılacak?

Fenerbahçe, Avusturya Ligi takımlarından Austria Wien'in Blau Weiss karşısında 90+2'de yediği gol sonrasında yıkıldı. Maç 2-2 bitmesiyle birlikte Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seri başı olma şansını kaybetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kurasına 2.torbadan mı katılacak?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINA 2.TORBADAN MI KATILACAK?

Dün oynanan maçta Blau Weiss karşısında 90. dakikada gol bularak 2-1 öne geçen Austria Wien, 90+2'de gol yedi ve maç 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla 3. sırada kalan Wien, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Austria Wien'in Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde temsilcimiz Fenerbahçe seri başı olma fırsatı yaşayacaktı.

Bu sonuçla seri başı olmayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;

1. Benfica

2. Rangers

3. Club Brugge / Salzburg

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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