Fenerbahçe, Sahasında Konuk Ettiği Darüşşafaka Karşısında Zorlanmadı: 100-79

Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu skorla üst üste 4'üncü, toplamda da 7. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka Tekfen ise üst üste 6'ncı, toplamda da 7. yenilgisi aldı. Karşılaşmaya iki takım da hücumda kötü başladı. İlk 4 dakikada Fenerbahçe, rakibi karşısında 7-0'lık üstünlük kurdu. Guduric ve Ali Muhammed'in hücumdaki etkili oyunuyla Fenerbahçe, ilk çeyreği 25-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da potaya giderek, boyalı alandan basketler üretti ve Melih Mahmutoğlu'nun da skorer oyunuyla 15. dakikayı Fenerbahçe, 36-21 üstün geçti. Çeyreğin sonunda Darüşşafaka Tekfen, farkı tek hanelere düşürdü ve Fenerbahçe soyunma odasına 46-37 önde gitti.

FENERBAHÇE'NİN 100'Ü GÜLDÜ

Üçüncü çeyreğe çok iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, 24. dakikada farkı 5'e indirdi: 50-45. Lauvergne'yle hücumda etkili olan Fenerbahçe, farkı tekrar çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 68-56 üstün girdi. Son çeyreğe Ali Muhammed'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 18'e kadar yükseltti: 74-56. Fenerbahçe, kalan sürede farkı daha da artırdı ve sahadan 100-79 galip ayrıldı.