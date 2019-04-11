Fenerbahçe, Ricardo Centurion İle İlgileniyor

Güney Amerika ülkesinde yayın yapan Ole Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Arjantin'de bu sezon şampiyon olan Racing Club'ta kadro dışı bırakılan Ricardo Centurion'un peşinde...

4 MİLYON EUROLUK TEKLİFLE KAPI ÇALINACAK

Haberde Racing Club'ın üst düzey yöneticisinin "Fenerbahçe'nin bir ilgisi var ve bunu değerlendireceğiz" sözlerine de yer verilirken Kanarya'nın 4 milyon euroluk teklifle kapıyı çalacağı ve yapılacak pazarlıklara göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde de durulacağı bildirildi. Racing Club'ın yüksek maaşı nedeniyle satmaya sıcak baktığı Centurion'u teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği ifade edildi.

HÜCUMUN HER YERİNDE OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen 10 numara, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de forma giyen Centurion, geride kalan sezonda 16 maçta 3 gol ve 2 asist üretti. 2017'de Sao Paulo'dan 5 milyon euroya Genoa'ya transfer olan Centurion, 2018'de ise 5,70 milyon euroya İtalyan ekibinden Racing Club'ın yolunu tutmuştu.