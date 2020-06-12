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Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı

PSG, Eric Maxim Choupo-Moting'e 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağını ve serbest kalacağını bildirdi. Kamerunlu oyuncuya Fenerbahçe ve Schalke teklif yaptı.

12.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:11

Paris Saint-Germain, Almanya doğumlu Kamerunlu hücum oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting'e sözleşme uzatma opsiyonunun kullanılmayacağı ve gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği için sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildiriminde bulundu.

Fransız televizyonu RMC Sport'ta yer alan habere göre; 1 Temmuz'da serbest oyuncu konumuna gelecek olan Choupo-Moting, yeni kulüp arayışlarına başladı. Choupo-Moting'e menajeri aracılığıyla ulaşan kulüplerin Fenerbahçe ve Schalke 04 olduğu belirtildi.

ROGON GÖRÜŞECEK, MOTING KARAR VERECEK

Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri sunacak. Schalke ve Fenerbahçe arasında son kararı Choupo-Moting verecek.

SCHALKE'DE 3 SEZON FORMA GİYDİ

Hamburg'da göstediği performansla dikkat çeken Choupo-Moting, 2011'de Mainz'a ve 3 sezon sonra Schalke'ye gitti. Schalke'de 3 yıl forma giyen Kamerunlu oyuncu, 2017 yazında bon servissiz olarak Stoke City'e transfer oldu. Stoke'ta etkili performanslar gösteren Choupo-Moting, 2018 yazında PSG ile sözleşme imzaladı.

PSG'de 48 maça çıkan ve çoğunlukla sol önde oynayan Moting, 8 gol atıp 3 asist yaptı.

KÜNYE: ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING

Yaşı: 31

Boyu: 1.91

Ayak: Sağ

Uyruk: Kamerun-Almanya

Mevkisi: Sol Açık-Forvet

Oynadığı Kulüpler: Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke, PSG

(Sporx)

Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
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