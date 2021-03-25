Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu göreve getirildi. Futbolculuk kariyeri devam ederken UEFA'nın lisans kurslarını bitiren Emre, pro-lisans sahibi olmuştu. Bu lisans Emre'nin gelecekte Fenerbahçe için 'teknik sorumlu' sıfatından çıkıp 'teknik direktör' olarak takımın başına geçebilmesinin önünü açıyor. Avrupa'da üst düzey bir kulübü 12 haftadan fazla yönetmek isteyen antrenörlerin bu lisansa sahip olması gerekiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu göreve getirildi. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.

PRO-LİSANS SAHİBİ

Futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitiren Emre Belözoğlu, pro-lisans sahibi oldu. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti.

AURELİO VE VOLKAN'LA YOLA DEVAM EDİLECEK

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Emre Belözoğlu, ligin geri kalanında takımı sahaya sürecek. Öte yandan Erol Bulut'un yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

PRO-LİSANS NEDİR?

UEFA Pro-Lisans, Avrupa futbolunun resmi yönetim organı olan UEFA'nın antrenörlük lisansıdır. Lisans, mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonudur ve sırasıyla UEFA'nın 'B' ve 'A' lisanslarının elde edilmesi sonucunda kazanılır. Bir Avrupa ülkesinin lig sisteminin en üst düzeyinde bir futbol kulübünü 12 haftadan fazla yönetmek isteyen antrenörler için UEFA Pro Lisansı talep edilmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN