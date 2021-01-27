Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı
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Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı

27.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:29

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Porto forması giyen Moussa Marega ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve kulübüyle görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı lacivertlilerin, Portekiz ligi ekiplerinden Porto forması giyen Moussa Marega ile büyük ölçüde anlaştığı ve kulübü ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

"KONTRATININ YENİLENMESİ BEKLENMİYOR"

Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir, "Fenerbahçe'de santrafor bölgesi için çalışmalar var. Moussa Marega ismi gündemde. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kontratını yenilemesi beklenmiyor. Fenerbahçe'nin Marega için çok ciddi adımlar attığını ve görüşmeleri olumlu noktaya getirdiğini duydum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 24 resmi müsabakada forma giyen Marega, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. (A Spor)

Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı
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