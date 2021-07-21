Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yu getirmek istiyor
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Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yu getirmek istiyor

Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yu getirmek istiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Portimonense'de oynayan Beto'yu kadrosuna katmak istiyor. Vitor Pereira'nın da tavsiye ettiği 1.94 boyundaki golcü futbolcu Beto'nun peşinde Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan ve Lille de var. 5 milyon euro değeri olan 23 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi. Beto, özellikleri bakımından Haaland'a benzetiliyor.

Şampiyonluk parolasıyla başlayacağı sezon öncesinde transferde düğmeye basan Fenerbahçe ile ilgili iddialar devam ediyor. Portekiz basını, teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği golcü futbolcuyu duyurdu.

GİRİŞİMLER HIZLANDI

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, Fenerbahçe'nin Beto ile güçlü şekilde ilgilendiğini öne sürüdü. Vitor Pereira'nın isteği üzerine yönetim, kariyerini Portimonense'de sürdüren 1.94 boyundaki dev pivot forvet için girişimler hızlandırıldı.

DEV RAKİPLER

Ancak; Fenerbahçe bu transferi bitirmek isteyen tek kulüp değil. Beto'ya Almanya'dan Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, İtalya'dan Napoli ile Milan ve Fransa şampiyonu Lille de ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yu getirmek istiyor

31 MAÇTA 11 GOL 2 ASİST

Tam adı; Norberto Bercique Gomes Betuncal olan ve kısaca Beto olarak bilinen 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Portimonense ekibinde 31 maçta 2027 dakika süre aldı ve 11 gol 2 asistlik performans sergiledi. Futbolcu 2019-20 sezonunda 161 dakika süre alabilmişti.

KİRALAMA FORMULÜ

Son sezonda yaptığı çıkışın ardından Portekiz'in Haaland'ı olarak tasvir edilen Beto'nun kulübü ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Futbolcu santrfor dışında sağ açık mevkisinde de oynayabiliyor. Ayrıca Beto'nun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Samatta'da olduğu gibi Beto'yu da satın alma opsiyonlu şekilde kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

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