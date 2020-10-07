Fenerbahçe, Perotti ile maç başı ücrete dayalı anlaştı

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'nin sözleşme detayları netleşti. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, maç oynadıkça sarı-lacivertlilerden maaş alacak.

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Diego Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

Perotti, tıpki Tolga Ciğerci de olduğu gibi oynadığı maç oranında kulüpten maaş alacak.

"SOSA İLE KONUŞTUM, BANA ANLATTIĞI HER ŞEY ÇOK NETTİ"

Fenerbahçe'yle 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, imza sonrası yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu ifade etmişti.

İmza sonrasında FB TV'ye konuşan Perotti, "Bu kadar büyük bir kulübe geldiğim için gururluyum. Benim için burası yeni bir sayfa. Buraya gelmeden önce taraftarla ilgili çok şey gördüm. Bana gösterilen güveni boşa çıkarmamak istiyorum" demişti.

Öte yandan transferi öncesinde vatandaşı Jose Sosa ile görüştüğünü söyleyen Arjantinli futbolcu, "Buraya gelmeden önce Jose Sosa ile konuştum sorular sordum. Bana anlattığı her şey çok netti. Beni ikna etmek için çok fazla şey söylemesine gerek yoktu. Takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür