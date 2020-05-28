Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe Kulübü, Orhan Ak'ın sarı-lacivertli kulüpte görev alacağı ve Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Fenerbahçe'den Orhan Ak açıklaması geldi. Sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte çalıştığı Orhan Ak'ı yardımcısı olarak belirlediği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerden jet açıklama yapıldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Orhan Ak'ın kulübümüzde görev alacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİNCE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMIŞTI

Akşam Gazetesi'nde bugün çıkan haberde, "Henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı" yazılmıştı.

Sezon başında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Beşiktaş'a transfer olan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.