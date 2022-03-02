Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi - Haberler

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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

AA, Hilmi Sever - Spor
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti." ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Haberler

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