Fenerbahçe Onyekuru için Monaco'yla masaya oturacak
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Fenerbahçe Onyekuru için Monaco'yla masaya oturacak

30.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:36

Sezon başında takıma kattığı hücum oyuncularından yeterli katkıyı alamayan Fenerbahçe, ocak ayında bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler için listenin ilk sırasında Galatasaray'ın da almak istediği Onyekuru bulunuyor. Monaco Nijeryalı oyuncu için 7 milyon euro isterken, F.Bahçe maksimum 5 milyon euro önerecek.

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de çok aktif olması beklenen Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı Henry Onyekuru'ya resmen kancayı attı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Monaco, Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi. Fransız kulübü, Onyekuru'nun satış listesine konduğunu da sarı-kırmızılılara bildirdi.

TEMASA GEÇİP RANDEVU İSTEDİLER

Galatasaray UEFA anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için Fenerbahçe hemen harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.

MONACO 7 MİLYON EURO İSTİYOR, F.BAHÇE MAKSİMUM 5 VERİYOR

Monaco'nun Onyekuru için 7 milyon euro istediği, Fenerbahçe'nin ise 4-5 milyon euroyu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi. Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak.

FENERBAHÇE GÖRÜŞMESİ

Kanatlara en az 1 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, hem hızlı hem de skorer bir oyuncunun peşine düşmüştü. Oyuncunun menajeri D'Avila, Galatasaray'a bilgileri aktardıktan sonra Fenerbahçe için görüşeceği kaydedildi.

(Takvim)

Fenerbahçe Onyekuru için Monaco'yla masaya oturacak
Haber Yorumları (1)
MERT: Böyle bir transfer gerçekleşmez, Onyekuru Galatasaraydan başka bir klüpte oynamaz.
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