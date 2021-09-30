Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta? 30 Eylül Perşembe Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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FENER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19:45'de başlayacak .

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak olan mücadele 30 Eylül Perşembe 19.45'ten itibaren Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe, Olympiakos maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

OLYMPİAKOS'TA İSİMLER TANIDIK!

Olympiyakos'un kadrosunda tanıdık isimler yer almakta. Eski Fenerbahçeli Valbuena'nın yanı sıra eski Galatasaraylı Onyekuru'da Olympiakos formasını giyiyor. Bir başka eski Fenerbahçeli Gary Rodrigues ise UEFA Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilmediği için maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Aziz'in şans verilmesi halinde maçta forma giyebilecekler.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Olympiakos: Vaclik; Masouras, Cissé, Ba, Sokratis, Reabciuk; A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru; Tiquinho Soares.

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