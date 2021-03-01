Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan talip oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon en değerli futbolcularından biri olan Dimitrios Pelkas, Rubin Kazan'ın yakın takibinde. SporTime.gr'da yer alan habere göre, Rus ekibi, sarı-lacivertlilerin Yunan yıldızı için 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe bu teklifi geri çevirerek 15 milyon euro istediğinin cevabını verdi.

Bu sezon birçok kritik maçta sorumluluk alarak Fenerbahçe'ye puan ya da puanlar kazandıran Pelkas, en son Trabzonspor deplasmanında 3 puanı getiren isim oldu. Sarı-lacivertlilerin Yunan yıldızının Rubin Kazan tarafından yakın takibe alındığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

SporTime.gr'da yer alan habere göre; Rubin Kazan, Dimitrios Pelkas için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Fenerbahçe ise bu teklifi geri çevirdi ve Pelkas karşılığında 15 milyon euro bonservis istediği cevabını verdi. Rubin Kazan, Pelkas için Fenerbahçe'nin talebi sonrası pazarlıkları yazın sürdürme kararı aldı.

1.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALINDI

Fenerbahçe'nin PAOK'tan 1.5 milyon euro ve sonraki satış karından yüzde 20 ile transfer ettiği 27 yaşındaki Dimitrios Pelkas, Haziran 2023'e kadar süren bir sözleşme imzalamıştı. Dimitrios Pelkas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 6 gol atıp 6 asist yaptı.