Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
04.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:57
Koronavirüs sebebiyle basketbolda sezonun bitirilmesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, yıldız basketbolcusu Kostas Sloukas ile yollarını ayırdı.
Yunan basının haberine göre, 30 yaşındaki başarılı oyuncunun 5 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi. Yunan guard, bugün eski kulübü Olympiakos'un yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası 3 yıllık anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE İLE EUROLEAGUE'İ KAZANDI
2015 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Sloukas, sarı lacivertlilerle 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Euroleague şampiyonluğu elde etti.