Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Koronavirüs sebebiyle basketbolda sezonun bitirilmesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, yıldız basketbolcusu Kostas Sloukas ile yollarını ayırdı.

Yunan basının haberine göre, 30 yaşındaki başarılı oyuncunun 5 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi. Yunan guard, bugün eski kulübü Olympiakos'un yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası 3 yıllık anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE İLE EUROLEAGUE'İ KAZANDI

2015 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Sloukas, sarı lacivertlilerle 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Euroleague şampiyonluğu elde etti.