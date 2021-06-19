Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'nin damga vurduğu maçta, Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'nin damga vurduğu maçta, Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı

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EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan, Fransa'yla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin yıldızlaştığı maçta, Macarlar kale önüne adeta duvar ördü. Bu sonucun ardından Macaristan grupta puanla tanışırken, Fransa'da puanını 4'e yükseltti.

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa, Budapeşte'de Puşkaş Arena'da oynanan maçta Macaristan'la karşılaştı. Macarların müthiş bir maç çıkardığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

SZALAI MAÇA DAMGA VURDU

Macaristan'ın sertliğe ve kalabalık savunmaya dayalı bir oyun anlayışıyla başladığı mücadelede Fransızlar organize olmakta oldukça zorlandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai gösterdiği harika performansla Fransız forvetlere gol şansı vermezken, Macarlar 45+2. dakikada Fiola ile öne geçti. İkinci yarıda da ne oynadığının son derece farkında olan Macarlar, Fransızlara kale önünde adeta etten duvar ördü. Szalai birçok pozisyonda Fransa ataklarını keserken, Macaristan 66. dakikada Griezmann'ın golüne engel olamadı ve maç bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'nin damga vurduğu maçta, Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı
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